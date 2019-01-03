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'ten öncelikli alanlar için tercihi uyarısı

Yükseköğretim Kurulunca (), öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden tercihi yapacaklara 'a kadar internet üzerinden bilgilerini güncellemeleri uyarısı yapıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 17:21
YÖK'ten öncelikli alanlar için lisansüstü eğitim tercihi uyarısı

YÖK tarafından yapılan duyuruda, 2016 yılında ilan edilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atanan öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden lisansüstü eğitim için tercih yapacakların 14 Ocak saat 17.00'ye kadar e-devlet şifreleri ile "https://yoksis.yok.gov.tr/TS/" adresinden sisteme giriş yaparak, ALES, yabancı dil puanları, kişisel bilgilerini ve eğitim bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi.

GÜNCELLEME YAPMAYANLAR TERCİHTE BULUNAMAYACAK

Buna göre, belirtilen tarihe kadar güncelleme yapmayan kişiler tercihte bulunamayacak. Duyuruda, daha önce tercih yaparak bir lisansüstü eğitim programına yerleşen ve eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin de tercih yapmaması gerektiği kaydedildi.

YÖK tarafından ayrıca, öncelikli alan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim kontenjanları ve tercih işlemlerine ilişkin duyurunun da daha sonra yapılacağı ifade edildi.

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YÖK'ten öncelikli alanlar için lisansüstü eğitim tercihi uyarısı
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