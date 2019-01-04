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Genç mühendise büyük şok: Kopya anahtarla cipini çaldılar

Tuzla'da kimya mühendisi Ela Kasap'ın(28) yaklaşık 700 bin lira değerindeki lüks cipi her iki kontak anahtarı evde olduğu halde servisten çalındı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 15:47

Ela Kasap, bir ay önce Range Rover lüks cipini arızalanınca servise verdi. Tamir edildikten sonra cipini teslim aldı. 27 Aralık akşamı binmek istediği aracını yerinde bulamadı. Cipin iki anahtarı da evdeydi ama buna rağmen çalınmıştı. Kasap, polise giderek şikayetçi oldu. Cipin anahtarının bakım için servise verdiği sırada, kendisini tanıyan bir kişi tarafından kopyalatıldığını ve aynı kişi tarafından cipin çalındığını öne sürdü. Bir dedektif gibi iz süren Kasap, "Anahtarın kopyalatıldığı anahtarcıyı da buldum. Servisçi ile konuştuğumda, 'Benim için hatırı sayılır biriydi. Size söylemememi rica etti. Kusura bakmayın, hatalıyız' diye konuştu" dedi. Kasap, bu kişinin ismini polise verdi. Polis, 27 Aralık'a ait kamera görüntülerinde aracı çalan 2 kişinin izine ulaştı. Cip ve hırsızların izi araştırılıyor.

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Genç mühendise büyük şok: Kopya anahtarla cipini çaldılar
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