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Hırsızlık çetesi çöktü: 4 tutuklama

’de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 10:39
Hırsızlık çetesi çöktü: 4 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarıyla ilgili M.Y., R.Ö., Ş.C., Y.C. ve H.A. yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. H.A. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 4 kişi Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
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