Soluk borusuna yapışan lokum, yaşlı adamı...

Manavgat'ta, cuma namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Ünal Arıkan, bahçede kendisine ikram edilen lokumdan yedi.

KALP KRİZİ ZANNETTİLER

Birkaç adım yürüyen Ünal Arıkan, aniden yere yığıldı. İlçede kasaplık yapan evli ve bir çocuk babası Ünal Arıkan'ın kalp krizi geçirdiğini zanneden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

BOĞAZINA LOKUM PARÇASI YAPIŞTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkan, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Hastanede yapılan ilk incelemede, Ünal Arıkan soluk borusuna 2 parça lokum yapıştığı belirlendi.

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Ünal Arıkan'ın bu nedenle nefes alamadığı ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Ünal Arıkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.