Başkasının yerine sınava girdi polis enseledi!

İstanbul Beşiktaş'ta ehliyet sınavına giren arkadaşının yerine sahte nüfuz cüzdanı ile sınava girdiği anlaşılan Hakan G., polisler tarafından gözaltına alındı. Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdiğini itiraf ederek pişman olduğunu söyledi. Şüpheli Hakan G., ve Yener D., hakkında soruşturma başlatıldı.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK SINAVA GİRDİ

Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Ehliyet sınavına birkaç kez giren Yener D., başarısız olduğu için arkadaşı Hakan G.'den kendi yerine sınava girmesini istedi. Arkadaşının teklifini kabul eden genç adam Kılıç Ali Paşa Ortaokulu'na giderek sınava girdi.

SINAV ÇIKIŞINDA FARKEDİLDİ

Sınav süresinin bitmesiyle dışarı çıkacağı sırada polis memurunun dikkati sayesinde kimliği tekrar kontrol edilen Hakan G.'nin başkasının yerine sınava girdiği anlaşıldı. Emniyet merkezine götürülen şüpheli arkadaşı Yener D.'nin yerine sınava girdiğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

4 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Haklarında '6114 sayılı ÖSYM Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla dava açılan Yener D., ve Hakan G., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Şüpheliler hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.