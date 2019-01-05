Trafik terörü kurbanı iki üniversiteli toprağa verildi

BUGÜN NELER OLDU

Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Elif Dağdelen ve. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'inci sınıf öğrencisi olan arkadaşı Emine Şevval Aytemir ile kaldıkları özel yurda gitmek için okuldan çıktı. Üniversitenin önündeki yaya geçinden geçerken aşırı hız yapan Metin Dost aracıyla iki arkadaş çarptı. Elif Dağdelen olay yerinde öldü. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Emine Şevval Aytemir'de, 2 gündür Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Servisi'nde sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti. Dağdelen'in cenazesi ilk olarak Aydın'da babasının yaşadığı Söke ilçesine getirildi. Yakınları beyaz gelinlik serilen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından Dağdelen'in cenazesi annesinin yaşadığı Kuşadası'na götürüldü. Burada kılınan ikinci cenaze namazının ardından Dağdelen İslam Şanlı Kabristanı'nda toprağa verildi. Aytemir ise Adıyaman'ın Tut ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Elif Dağdelen'in babası Mustafa Dağdelen "Arapça öğretmeni olmak en büyük hayaliydi. Bu hayalini gerçekleştirmek için Adıyaman'daydı. Ben de kızımı öğretmen olarak görmek istiyordum. Elif'in en büyük hayalini gerçekleştirmesine de 6 ay kalmıştı. Ama nasip olmadı. Tek kızımı da trafik terörüne kurban verdik" diye konuştu.