Trakya beyaza büründü

BUGÜN NELER OLDU

Trakya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen kapanırken, 50'ye yakın köye de ulaşım sağlanamadı. Kar kalınlıkları, Kırklareli'ndeki Mahyatepe'de 30, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde de 20 santimetreyi aştı. Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı ve Süleymanpaşa, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz, Edirne'nin Keşan, Çankırı'nın Orta ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Çerkezköy'de sağanak nedeniyle Ambardere ve Pınarça dereleri taştı, bazı yol ve köprüler su altında kaldı.Kar, Güney Marmara'da da ektili oldu. Bursa'da dün sabah saatlerinde etkisini arttıran kar hayatı felç etti. Bursa-İzmir yolunda trafik durma noktasına gelirken, kar kalındığı kentin üst kesimlerinde 15 santimetreye, Uludağ'da ise 1 metreye ulaştı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Çanakkale-Çan Karayolu'nun Kirazlı rampası ile Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, ulaşım güçlükle sağlandı. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 2 bin 159 rakımlı Bozdağlar da beyaza büründü. Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta fırtına nedeniyle 'Muhammed Gümüştaş-5" isimli kuru yük gemisi, limanda demirli "Verlaine" isimli gemiye çarptı. İki gemide de hasar oluştu. Korucuk Mahallesi Camisi'nin minaresi de kısmen yıkıldı, kız öğrenci yurdu ile bazı evlerin çatısı uçtu. Rize'de ağaçlar devrildi. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük Bolu arasında ulaşım yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman durdu. Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de de 174 yerleşim birimine ulaşılamıyor. Mersin'in Hacıalanı Yaylası'nda, 1.5 metreye ulaşan karda 4 araçla mahsur kalan 8 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarılırken, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, rahatsızlanan 7 aylık hamile Hatice Göğüs (22), paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye götürüldü. Bursa'dan, Uludağ'da aç kalan yabani hayvanlara yiyecek götürmek isteyen emekli işçi Cevat İşçi (61), bin 500 rakımlı Kadıyayla bölgesinde, kar motoru ormanlık alana giremeyince yürümeye başladı. Ancak kalp krizi geçiren İşçi, olay yerinde öldü. Konya'da iki, İzmir'de ise bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.