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’de sıra dışı durak

’de belediye tarafından yaptırılan klimalı duraklarda, vatandaşlar otobüs beklerken kitap ve gazete de okuyabiliyor. Bazı duraklara devasa kitap dekorları da konuldu

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019
Tunceli’de sıra dışı durak
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehre klimalı ve kütüphaneli bir otobüs durağı yaptırdı. Kentin tamamına yaygınlaştırılması amaçlanan duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar, yazın serinlerken kışın da bir yandan ısınıyor bir yandan da kitap ve gazete okuyabiliyor. Bazı durakların yanına Türk Edebiyatı ve dünya klasiklerinin de içinde yer aldığı kitap dekorları konuldu. Durakları gezerek vatandaşların memnuniyetini ölçen ve proje hakkında bilgi veren Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun. Hem soğuk havada üşümüyorlar hem de otobüs beklerken kitaplarını, gazetelerini okuyorlar. Vatandaşların soğuk kış günlerinde sıcacık ortamda otobüs beklerken kitap okuması ayrı bir güzellik. Yazın da serin bir ortamda yine kitap ve gazete okuyarak otobüs bekleyebilecekler. Kitap dekorlarıyla da çocuklarımızın, gençlerimizin, kitaba ilgisini arttırmayı hedefledik" dedi.
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Tunceli’de sıra dışı durak
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