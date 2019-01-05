Tunceli’de sıra dışı durak

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehre klimalı ve kütüphaneli bir otobüs durağı yaptırdı. Kentin tamamına yaygınlaştırılması amaçlanan duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar, yazın serinlerken kışın da bir yandan ısınıyor bir yandan da kitap ve gazete okuyabiliyor. Bazı durakların yanına Türk Edebiyatı ve dünya klasiklerinin de içinde yer aldığı kitap dekorları konuldu. Durakları gezerek vatandaşların memnuniyetini ölçen ve proje hakkında bilgi veren Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun. Hem soğuk havada üşümüyorlar hem de otobüs beklerken kitaplarını, gazetelerini okuyorlar. Vatandaşların soğuk kış günlerinde sıcacık ortamda otobüs beklerken kitap okuması ayrı bir güzellik. Yazın da serin bir ortamda yine kitap ve gazete okuyarak otobüs bekleyebilecekler. Kitap dekorlarıyla da çocuklarımızın, gençlerimizin, kitaba ilgisini arttırmayı hedefledik" dedi.