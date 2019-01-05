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Uçak seferleri aksadı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019
Uçak seferleri aksadı
İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Anadolu'daki bazı şehirlere yapılacak seferler, bu illerdeki hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. THY iç hatlarda Erzurum, Ordu-Giresun, Gaziantep, Sinop, Alanya- Gazipaşa, Diyarbakır seferlerini, dış hatlarda ise Selanik ve Kösice seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. İstanbul'da etkili olan şiddetle rüzgar ve fırtına nedeniyle ise bazı seferler gecikmeli yapılabildi. THY yaptığı duyuruda İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye internet sitesinden ulaşabileceklerini belirtilerek, bilet iade ve değişiklik işlemleri hakkında yolcularını bilgilendirdi.
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Uçak seferleri aksadı
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