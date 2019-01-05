Uçak seferleri aksadı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Anadolu'daki bazı şehirlere yapılacak seferler, bu illerdeki hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. THY iç hatlarda Erzurum, Ordu-Giresun, Gaziantep, Sinop, Alanya- Gazipaşa, Diyarbakır seferlerini, dış hatlarda ise Selanik ve Kösice seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. İstanbul'da etkili olan şiddetle rüzgar ve fırtına nedeniyle ise bazı seferler gecikmeli yapılabildi. THY yaptığı duyuruda İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye internet sitesinden ulaşabileceklerini belirtilerek, bilet iade ve değişiklik işlemleri hakkında yolcularını bilgilendirdi.