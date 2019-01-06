Kar Trakya’da hayatı dondurdu

BUGÜN NELER OLDU

Balkanlar'dan gelen kar yağışı yüzünden Trakya'da 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün kar yağışı yüksek kesimler ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde tipi ve şeklinde etkili oldu. Kırklareli'de kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 1 metreyi aşarken, Kofçaz ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 20, kent merkezinde ise 3 santimetreye ulaştı.Kar yağışı İstanbul'da gece saatlerinde etkili oldu. Ancak yağmurla birlikte etkisini yitirdi. Diğer taraftan İstanbul'un batı ilçeleri Silivri ve Çatalca ise kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme çalışmaları yapıldı.İzmir'de, yüksek kesimlerde 50 santimetre kalınlığa ulaşan karın, ulaşımı aksatmaması için belediye ekipleri çalışma yürütüyor.Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 28, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 12, kayak merkezlerinden Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 72, Ergan'da 52, Konaklı'da 46, Yalnızçam'da 32 santimetre olarak ölçüldü.Sivas'ta gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 218 köy yolu ulaşıma kapandı.Gaziantep'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ulaşım sağlanamayan 15 yerleşim biriminin 221 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte oluşan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Dondurucu hava nedeniyle Sibirya görüntülerinin oluştuğu Yüksekova'da, ağaçlar, evler ve araçlar dondu. Kahramanmaraş'ta 3 hasta, UMKE sağlık ekipleri tarafından paletli kar ambulansıyla kurtarıldı. Erzurum'da bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 2 otomobili kullanılamaz hale getirdi. Mersin'in Silifke ilçesinde, sel sularının kapladığı yolda otomobili stop eden sürücü Fatih Yenen, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.İstanbul'da yağan kar dün Silivri'de etkili oldu. İBB 150 personel ve i00 araçla ilçede çalışma başlattı. Son tahminlere göre, İstanbul genelinde yağışların bugün karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken yarın ve salı günü kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde AKOM da bir uyarı yaparak kar yağışına dair her türlü olumsuzluklara karşı hazır olduklarını belirtmişti.SABAH