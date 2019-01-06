Mertcan’ı psikopat babası katletti

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Hatay'ınİskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. İskenderun'da ihbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulan Mertcan'ı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1.5 yıl önce boşanan baba Mehmet Yılmaz, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Daha önce de defalarca kez şiddete uğrayan Mertcan'ın küçük bedeni daha fazla dayanamadı... Küçük çocuk dün hayatını kaybetti. Mertcan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mertcan'ın dedesi Hüseyin Özger, "İnsan kendi canını öldürür mü? Ders çalışmıyor diye süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş" dedi.AnneGülistan Özger, 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için Mehmet Yılmaz'dan boşandığını, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiği için çocukların velayetini istemediğini anlattı. Talihsiz kadın, "Keşke beni öldürseydi" diyerek gözyaşı döktü. Mertcan ve 4 yaşındaki kardeşinin bakımlarını babaannelerinin yaptığı, Yılmaz'ın öz annesine de şiddet uyguladığı iddia edildi