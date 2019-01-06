Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Mertcan’ı psikopat babası katletti

Mertcan’ı psikopat babası katletti

İskenderun’da babasının dövdüğü 6 yaşındaki öldü. Katil babanın şiddet nedeniyle eşinden boşandığı ortaya çıktı

AA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019
Mertcan’ı psikopat babası katletti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. İskenderun'da ihbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulan Mertcan'ı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1.5 yıl önce boşanan baba Mehmet Yılmaz, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Daha önce de defalarca kez şiddete uğrayan Mertcan'ın küçük bedeni daha fazla dayanamadı... Küçük çocuk dün hayatını kaybetti. Mertcan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mertcan'ın dedesi Hüseyin Özger, "İnsan kendi canını öldürür mü? Ders çalışmıyor diye süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş" dedi.

KEŞKE BENİ ÖLDÜRSEYDİ...
Anne Gülistan Özger, 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için Mehmet Yılmaz'dan boşandığını, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiği için çocukların velayetini istemediğini anlattı. Talihsiz kadın, "Keşke beni öldürseydi" diyerek gözyaşı döktü. Mertcan ve 4 yaşındaki kardeşinin bakımlarını babaannelerinin yaptığı, Yılmaz'ın öz annesine de şiddet uyguladığı iddia edildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mertcan’ı psikopat babası katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN