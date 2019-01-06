Son dakika: 18 gündür aranıyordu cesedi ormanda bulundu!

Demirören Haber Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği haberde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Naşlar Köyü'nde ikamet eden Dilek Dağdelen'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.