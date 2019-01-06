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: 18 gündür aranıyordu cesedi ormanda bulundu!

'den gelen haberi adeta kan dondurdu! 18 gün önce kaybolan ve kaybolduğu gün sevgilisi olduğu iddia edilen Ömer Dal'ın intihar etmesi ile birlikte arama çalışmalarının sürdüğü hakkında acı haber geldi. Dilek Dağdelen'in cesedi ormanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış şekilde bulundu... İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 6.1.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 08:42
Son dakika: 18 gündür aranıyordu cesedi ormanda bulundu!

Demirören Haber Ajansı'nın olarak geçtiği haberde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 'nin ilçesine bağlı Naşlar Köyü'nde ikamet eden 'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

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Son dakika: 18 gündür aranıyordu cesedi ormanda bulundu!
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