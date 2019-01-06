Son dakika: 18 gündür aranıyordu cesedi ormanda bulundu!
Düzce'den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu! 18 gün önce kaybolan ve kaybolduğu gün sevgilisi olduğu iddia edilen Ömer Dal'ın intihar etmesi ile birlikte arama çalışmalarının sürdüğü Dilek Dağdelen hakkında acı haber geldi. Dilek Dağdelen'in cesedi ormanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış şekilde bulundu... İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 6.1.2019 08:40Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 08:42
Demirören Haber Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği haberde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Naşlar Köyü'nde ikamet eden Dilek Dağdelen'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.