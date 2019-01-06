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'daki 2 üniversite öğrencisi Türk kızını katleden cani 'da yakalandı

’da üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’ni öldürüp Türkiye’ye kaçan Hüsnü Can Ç. (21), Pendik’te babasının mezarı başında yakalandı. Zanlının üzerinde bilye atar tabanca ve bıçak bulundu

EMİR SOMER
EMİR SOMER ERHAN ÖZTÜRK CEYHAN TORLAK MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 08:28
Ukrayna'daki 2 üniversite öğrencisi Türk kızını katleden cani İstanbul'da yakalandı

'da üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi öldürüp Türkiye'ye kaçan Hüsnü Can Ç. (21), Pendik'te babasının mezarı başında yakalandı. Zanlının üzerinde bilye atan tabanca ve bıçak bulundu. Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), 2 Ocak'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde cesetleri bulunmuştu. Ukrayna polisinin soruşturması sonucu katilin Buket Yıldız'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) olduğu belirlendi.

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Ukrayna'daki 2 üniversite öğrencisi Türk kızını katleden cani İstanbul'da yakalandı
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