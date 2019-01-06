Ukrayna'daki 2 üniversite öğrencisi Türk kızını katleden cani İstanbul'da yakalandı

Ukrayna'da üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi öldürüp Türkiye'ye kaçan Hüsnü Can Ç. (21), Pendik'te babasının mezarı başında yakalandı. Zanlının üzerinde bilye atan tabanca ve bıçak bulundu. Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), 2 Ocak'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde cesetleri bulunmuştu. Ukrayna polisinin soruşturması sonucu katilin Buket Yıldız'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) olduğu belirlendi.