Abant buz tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi kısmen buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye kadar düşmesinin ardından, tabiat parkında bulunan gölün büyük bölümü dondu. Abant'ta, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp faytona bindi. Bolu şehir merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.Sivas'ta etkili olan soğuk hava kar yağışı dolayısı ile 432 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kızıldağ geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan karayolunda da ulaşım sağlanamadı. Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Yağan kara en çok sevinen yine çocuklar oldu. İlçede hayat dururken kart postallık görüntüler ortaya çıktı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle tatil haberleri de ardı ardına geldi. Kar kalınlığının 7 santimetreyi bulduğu Kastamonu kent merkezinde okullar bir gün tatil edildi. Ayrıca Kırıkkale il merkezi ile Çankırı il genelinin yanı sıra Samsun'un Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçeleri ile Çorum'un Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.Öte yandan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Yukarışevik köyünde yaşayan 91 yaşındaki İsmail Güngör, dışarıdaki tuvalete gitmek üzere evden çıktı. Karanlıkta başka yöne gidip çamura saplanan ve iki saat sonra donmak üzereyken bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güngör, köyde "İhtiyar delikanlı" diye tanınıyordu.