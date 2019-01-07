AKOM’dan kar uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kuzey bölgelerden başlayarak, il genelinde kar beklendiği uyarısında bulunarak soğuk havanın salı akşam saatlerine kadar etkili olacağını kaydetti. AKOM'dan yapılan açıklamada, cuma gününden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde görülen yağışların, çoğunlukla kar şeklinde olduğu, Çatalca'ya bağlı Binkılıç Mahallesi başta olmak üzere çeşitli mahallelerde ise kar yüksekliğinin 10 ila 25 santimetre aralığında ölçüldüğü aktarıldı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı kaydedilirken, şöyle denildi: "Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazırdır"Kar yağışı ve soğuk hava tüm yurtta etkili olurken Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi buz tuttu. Sivas'ta da 432 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas-Erzincan karayolunda ulaşım sağlanamadı. Tatil haberleri de ardı ardına geldi. Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu kent merkezi ve 9 ilçede, Bitlis kent menkezi ve bağlı köylerde, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Kırşehir'de 3, Karabük'te 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Samsun, Çorum, Konya'da da bazı ilçelerde okullar tatil edildi.