- Denizlerin tek dişli canavarı balon balığı, Ege ve Akdeniz'i istila etmeye başladı

- Teneke kutu yiyen balon balığı, balıkçıları şok etti



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Ege ve Akdeniz'i istila eden balon balıkları gün geçtikçe çoğalıyor. Tetrodotoxin isimli zehri salgılayan balon balığının siyanürden 1000 kat, arsenikten ise 1200 kat etkili olduğu biliniyor. Keskin dişleriyle ağları ve misinaları parçalayan balon balıkları balıkçıların da korkulu rüyası olmaya başladı. Uzmanlar ise balıkla karşılaşınca elle temas edilmeden balığın toprağa gömülerek imha edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına balon balıkları takıldı. Ağlarını çekince balon balıklarıyla karşılaşan balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı. Sürüler halinde gezen ve gittikleri denizlerde canlı bırakmayan balık türü, balıkçıların ağlarına da zarar veriyor. Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde gün geçtikçe sayıları artan balon balıkları gıda ve deniz güvenliğini tehdit ediyor. Zehirli balıklar kategorisinde bulunan bu türün aldığı besinler aracılığı ile ürettiği tetrodotoxin isimli zehrin, siyanürden 1000 kat arsenikten ise 1200 kat daha etkili olduğu ve panzehirinin bulunamadığı biliniyor.



Bodrum mavisinin tek dişli canavarı

Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan zehirli balon balıkları, balıkçıları da tedirgin ediyor. Uzmanlar, insan ve hayvan sağlığı için en tehlikeli türlerin başında gelen ve yasalar gereğince de yakalanması, tutulması, karaya çıkartılması ve satılması kesinlikle yasak olan balon balığının elle tutulduğunda bile zehrini bırakabildiğini söyledi. Balığın yenildiği takdirde zehirleyip, ölüme neden olabileceği için avlanması yasak. Balıkçılar tarafından da tutulmayan balık, Akdeniz ve Ege'de hızlı bir şekilde çoğalıyor.



Teneke kutu, misina, kanca ve balıkçı ağı yiyor

Birçok balıkçının tuttuğu ve balon balığı olduğunu anladığı an geri bıraktığı tek dişli balık balıkçıların ağlarını, balık tutanların misinasını ve balık tutma kancasını bile yediği görülüyor. Balon balığı tutan balıkçılar tenekeden olan içecek kutularını balığa yediriyor. Kopması zor olan teneke kutularını tek ısırıkta koparan ve yiyen balon balığının ne kadar tehlikeli olduğu gözler önüne seriliyor.

Balon balıklarının tehlikeli bir tür olduğunu söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, "Balon balıklarının bir toksin maddesine tetrodotoxin dediğimiz bir maddeye sahip. Bu canlının kaslarının dışında iç organları, üreme organları ve başıyla beraber tüm vücudu içerisinde bulunmaktadır. Bu balığın ülkemizde tüketilmesi durumunda zehirlenme oranı arttığı için bu balık türünün tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Bu balıklar Süveyş kanalıyla gemilerle geliyor. Akdeniz'den başlayıp Karadeniz'e kadar uzana bölgede daha önceki yıllarda da yaşanan birçok farklı türlere maruz kalıyoruz. Bu türler ülkemizde sıkıntılar oluşturmakta. Vatandaşlarımız haliyle bu türden uzak duruyor. Zehirli olmasından dolayı, tutulmaması, yenilmemesi ve bu balıkla temas edilmemesi gerekiyor" dedi.



Toprağa gömülmeli

Bodrum Acıbadem Hastanesi acil servis doktoru Mehmet Ali Yılmaz ise, "Balon balığı isminden de anlaşıldığı gibi korktuğunda şişen bir balık türü. İnsanların bu balığı kesinlikle yememesi, çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlar bu balığı gördüğü zaman kesinlikle yememeleri ve bu balığı çöpe atmamaları, toprağa gömmeleri lazım. Kedi ve köpeklerin yiyeceklerini yere bırakmamaları gerekiyor. Eğer bu balığı yerlerse kontrol amaçlı en yakın hastaneye gitmeleri uygun olacaktır" şeklinde konuştu.



Balık türleri bölgeyi terk etmeye başladı

Bodrum'un Gümüşlük açıklarında balık tutmak için denize açılan amatör balıkçı Mustafa Yurdan, balon balıklarının sürüler halinde gezdiğini ifade ederek, "Balon balıkları gittikçe çoğalıyor bu bölgede. Sürüler halinde geziyorlar. Balıkçı ağlarını parçalıyorlar, misinalara, olta ucundaki çengellere zarar veriyorlar. Birçok balık türü bu balık yüzünden bu bölgeleri terk ediyor. Hem insanlar hem de deniz canlıları için çok tehlikeli bir tür. Biz normal balık tutmaya çıkmıştık 6 adet balon balığı tutum. Bu tür için önlem alınması gerekiyor. Japonya'da ve Çin'de bu balık satışı yapılıyor. Üremelerinin azalması için bizim bu balıkları ihraç etmemiz gerekiyor. Yoksa tutmadığımız için bu balıklar gün geçtikçe çoğalıyor" dedi.

Öte yandan, Japonya'nın popüler yemeği olan zehirli balon balığı, sadece özel lisanslı şefler tarafından servis edilebiliyor. Japonya'da yenilen balon balığının tadına bakmak ise 10 bin yen, 500 Türk lirasından başlıyor.



Hastanelik oldu

Son zamanlarda Akdeniz ve Ege'de sıkça görülen balon balığı, geçtiğimiz Kasım ayında bir amatör balıkçının yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Antalya'da avladığı balığı yiyen 58 yaşındaki Ali Yüzen, zehirlenerek yoğun bakıma alınmıştı.

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