Kayseri'de okullar yarın tatil mi? Hava durumu bilgisi ile Kayseri kar tatili haberi! 8 Ocak Salı

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Kayseri'de dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Kayseri'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 08 OCAK SALI

Kayseri'de 8 Ocak Salı gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği ön görülüyor.

Valilik tarafından Kayseri'de okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin öğrenebilirsiniz.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı. Şu anki şartlara göre 8 Ocak Salı günü her iki üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğu taktirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

KAYSERİ HAVA DURUMU