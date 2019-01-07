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hakkında son dakika bilgileri geldi! Sapık ve Palu ailesi...

En çok konuşulan konular arasında yer alan hakkında son dakika gelişmeleri yaşanırken ile Tatlı Sert programıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Her hafta yeni konuklarla Türkiye'nin umudu olan Müge Anlı'nın ekranlara çıkardığı Palu ailesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aynı şekilde Twitter'da da #palu etiketi TT olmuş durumda. Aileye damat olarak giren hakkında çocuk istismarı, tecavüz, işkence gibi vahim iddialar var. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Palu ailesi ve Tuncer Ustael hakkındaki en detaylı bilgileri ve son gelişmeleri bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 09:38
Palu ailesi hakkında son dakika bilgileri geldi! Sapık Tuncer Ustael ve Palu ailesi...

bireyleri ve başlarından geçen olaylar hakkında tüm Türkiye araştırmalarını sürdürüyor. 'nın reyting rekorları kıran programı Tatlı Sert ATV'de yayınlanıyor. ATV ekranlarında herkesin dikkatini çeken Palu ailesi ve aileye damat olarak giren 'in işkenceleri, cinsel istismarları ve tecavüz iddiaları gibi birçok konu hakkında detaylı bilgileri haberimizde özetledik.

PALU AİLESİ KİM? AİLE BİREYLERİ VE DAMAT TUNCER USTAEL

Palu ailesinin fertleri hakkında detaylı özet şu şekilde; aile Harun ile 'dan oluşuyor. Harun Hava çiftinin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek adında 5 çocukları var. Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası üstleniyor. Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve aileyi kontrolü altına alan Tuncer Ustael'e inanmayan iki kişi Harun Palu ve ölen Ahmet de pasifize edilmiş oluyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. Daha sonra ise Tuncer, eşini öldürttüğü Meryem'e tecavüz ediyor ve öldürüyor. Ahmet ve Meryem çiftlerinin çocukları Melike de aynı şekilde Tuncer tarafından öldürülüyor, Recep de Tuncer'in işkencelerinden kaçıyor.

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Palu ailesi hakkında son dakika bilgileri geldi! Sapık Tuncer Ustael ve Palu ailesi...
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