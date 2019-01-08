Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba...

İç Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden biri olan Kırıkkale'de yarın 9 Ocak'ta okullar tatil olacak mı? Bu soru hem öğrenciler hem de velileri tarafından araştırılıyor. Kırıkkale'de kar yağışı tıpkı Pazartesi günü olduğu gibi bugün de devam ediyor.

Kırıkkale Valiliği; yapmış olduğu açıklamayla 7 Ocak Pazartesi günü ve 8 Ocak Salı günü ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde okulların tatil olduğunu ifade etmişti.

Kırıkkale Valiliği tarafından dün yapılan tatil açıklaması şu şekildeydi;

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 8 Ocak 2019 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlarda bu tarihte idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kırıkkale Valiliği'nden 9 Ocak 2018 Çarşamba günü kar tatili konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı fakat kar tatili haberi gelir gelmez ilgili açıklamayı haberimizde bulabilirsiniz.