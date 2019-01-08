Öğretmenlerin imdadına köylüler yetişti

İlçeye bağlı Alidam, Dumlu ve Kavaklı köylerinde görev yapan yaklaşık 18 öğretmeni taşıyan servis minibüsü, kardan dolayı merkeze bağlı Dumlu köyü yakınlarında mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla araçlarını kurtaramayan öğretmenlerin yardımına köylüler koştu. İş makineleri ve traktörlerle öğretmenlerin servisleri çekildi.

Öğretmenleri taşıyan servis, daha sonra yoluna devam etti.

Öte yandan, Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği bildirildi.

Bu arada, Malatya'da dün gece başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Bazı güzergahlar ulaşıma kapandı.



AA