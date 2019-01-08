Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Öğretmenlerin imdadına köylüler yetişti

Öğretmenlerin imdadına köylüler yetişti

'ın Kahta ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan öğretmenlerin yardımına köy sakinleri yetişti

Giriş Tarihi: 8.1.2019 21:29
Öğretmenlerin imdadına köylüler yetişti

İlçeye bağlı Alidam, Dumlu ve Kavaklı köylerinde görev yapan yaklaşık 18 öğretmeni taşıyan servis minibüsü, kardan dolayı merkeze bağlı Dumlu köyü yakınlarında mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla araçlarını kurtaramayan öğretmenlerin yardımına köylüler koştu. İş makineleri ve traktörlerle öğretmenlerin servisleri çekildi.

Öğretmenleri taşıyan servis, daha sonra yoluna devam etti.

Öte yandan, Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği bildirildi.

Bu arada, Malatya'da dün gece başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Bazı güzergahlar ulaşıma kapandı.

AA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenlerin imdadına köylüler yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN