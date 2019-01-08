Uyuşturucu çetelerine uluslararası baskın

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ hafta Bulgaristan-Sırbistan Sınır Kapısı'nda ülkemize gönderilmek istenen 500 bin uyuşturucu hap ele geçirerek Türkiye'nin ilk uluslararası uyuşturucu operasyonunu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Polisleri, ikinci uluslararası operasyonu Yunanistan'da yaptı. Pire Limanı'nda Yunan Polisi ile birlikte baskın yapılan bir gemide 23 ton kurşun plakaların içerisinde milyonlarca liralık "Captagon" hap ele geçirildi. Ekipler, Yunan Polisleri ile birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddelerin arkasında hatıra fotoğrafı çektirdi.