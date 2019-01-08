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Uyuşturucu çetelerine uluslararası baskın

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
Uyuşturucu çetelerine uluslararası baskın
GEÇTIĞIMIZ hafta Bulgaristan-Sırbistan Sınır Kapısı'nda ülkemize gönderilmek istenen 500 bin uyuşturucu hap ele geçirerek Türkiye'nin ilk uluslararası uyuşturucu operasyonunu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Polisleri, ikinci uluslararası operasyonu Yunanistan'da yaptı. Pire Limanı'nda Yunan Polisi ile birlikte baskın yapılan bir gemide 23 ton kurşun plakaların içerisinde milyonlarca liralık "Captagon" hap ele geçirildi. Ekipler, Yunan Polisleri ile birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddelerin arkasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Uyuşturucu çetelerine uluslararası baskın
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