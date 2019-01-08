“Zeytinburnu’nda hep birlikte başaracağız”

BUGÜN NELER OLDU

'Bir Zeytinburnu Hayalim Var' sloganıyla yola çıkan AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, mahalle teşkilatlarından sıkılmadık el bırakılmayacağının sözünü aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından adaylık için yola çıkan Arısoy, Telsiz ve Sümer mahallelerinde AK Parti'nin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ardından da esnaf ziyaretinde bulunan Arısoy, şöyle konuştu: "Hepimizin yaşamaktan mutlu olduğu, gururla 'Ben Zeytinburnuluyum' dediği bir ilçe hayal ediyorum. Buna her şey dahil. Çocukların rahatça top koşturabildiği alanların olduğu, var olan yeşil alanlara yeni alanlar ilave ettiğimiz, sosyal, kültürel faaliyetlerle öne çıkmış, kültür belediyeciliğini daha da yukarıya taşımış, ilçesiyle hemhal olmuş, derdiyle dertlenen bir Zeytinburnu hayal ediyoruz. Bunu 20 yılda yaptık. Bunu yapacak Türkiye'de tek ekip, AK Parti'dir. Hep birlikte başaracağız."