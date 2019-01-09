Beyaz örtü denize dayandı

BUGÜN NELER OLDU

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İç ve Batı Anadolu ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde, birçok kent kar yağışıyla uyandı. Antalya'da, hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düştüğü Akseki merkezde kar kalınlığı 15, eksi 4 dereceye düşen İbradı ilçe merkezinde ise 20 santimetreye ulaştı. Kaş ilçesinde ise kar sahile yakın noktalara kadar ulaşırken, 24 mahallenin yolu kapandı. Kar kalınlığı, Kalkan'ın hemen üstündeki 750 rakımlı Bezirgan, Sarıbelen, Ekizce, Çamlıköy ve Çamlıova ile Hacıoğlan ve Gökçeören mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum'da rüzgarın hızı 70 km'ye kadar çıktı. Erzurum- Bayburt yolu Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.Kar, Adana'nın Pozantı ilçesinde de 15, Çanakkale ve Balıkesir arasındaki Kazdağları'nda da 70 santimetreyi buldu. Denizli'nin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Denizli-Antalya yolunda ulaşım aksadı. Sivas ile hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü ve bir metrelik buz sarkıtlarının oluştuğu Çanakkale'nin Yenice ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi. Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kayseri, Kars, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Muş, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta kent merkezlerinde ve bazı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kar fotoğrafı çekmek için seyir terasına çıkan Şahin Cengiz (27), dengesini kaybederek uçuruma düştü. 30 metre derinlikte ağaçların arasında bir dala tutunan Cengiz'in sol ayağı kırıldı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde 71 yaşındaki Hikmet Gürbüz ve 65 yaşındaki eşi Sabriye Gürbüz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.SABAH