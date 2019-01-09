Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çanakkale Boğazı’nda yük gemisinde yangın

’nda yük gemisinde

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisinde yangın
Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı ro-ro gemisinde yangın çıktı.
Yunanistan'dan Yalova'ya gitmek üzere hareket eden 193 metrelik 'QEZBAN' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkisi açıklarında yangın çıktı. Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30'da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, geminin Boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN