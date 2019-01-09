Çanakkale Boğazı’nda yük gemisinde yangın

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Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı ro-ro gemisinde yangın çıktı.Yunanistan'dan Yalova'ya gitmek üzere hareket eden 193 metrelik 'QEZBAN' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkisi açıklarında yangın çıktı. Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30'da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, geminin Boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.