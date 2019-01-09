Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik'ten yarın Sakarya kar tatili bilgisi var mı? 10 Ocak Perşembe

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası Marmara bölgesinde de son derece şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü illerden birisi olan Sakarya'da da soğuk hava dalgasının gündelik hayata etkileri olumsuz oluyor ve kar tatili başta olmak üzere birçok istenmeyen duruma sebebiyet verebiliyor. Sakarya'da yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Sakarya'da okullar tatil mi olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 10 OCAK PERŞEMBE

Sakarya'da 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir kar tatili bilgisi bulunmazken, Valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya yönelik açıklama geldiği taktirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

9 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN EĞİTİME KAR ENGELİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Kaymakamlığınca buzlanma ve don nedeniyle ilçede taşımalı eğitim verilen okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili dün gece öğrencilere gerekli duyuruyu yaptı.

Son duruma göre kent genelinde bugün Kaynarca dahil 6 ilçede, taşımalı eğitime tatil kararı verildi. Bu ilçelerin dışındaki tüm okullarda eğitim devam edilecek.

Dün de, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verileceği kararlaştırılmıştı.

SAKARYAYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR TATİLİ HABERİ VAR MI?

Sakarya'da bulunan Sakarya Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı.

Mevcut duruma göre 10 Ocak Perşembe günü üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

SAKARYA HAVA DURUMU