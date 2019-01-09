Yalının çatısından düşen itfaiye eri ağır yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan 2 katlı yalının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Kadıköy ve Üsküdar'dan sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle can kaybı ya da yaralanma vakası yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin binanın çatısında soğutma işlemi yaptığı sırada çatı çöktü. Bu sırada itfaiye erlerinden Hakan Güney de çöken çatıyla birlikte aşağı düştü. Arkadaşlarının yardımına koştuğu Güney, üzerine düşen enkazın altından çıkarıldı. Sedyeye alınan Güney'e ilk müdahale yine mesai arkadaşları tarafından yapıldı. Hakan Güney, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu ve vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen Güney tedavi altına alındı.