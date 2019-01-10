Bu bakış 50 milyar dolar eder!

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Rönesans döneminin en bilinen sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sının gizemi çözüldü. Yapılan son çalışmada Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı. Yayımlanan raporda "Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa sizi takip etmiyor" ifadelerine yer verildi. Aynı raporda Mona Lisa'nın resimsel alanın içerisinde 35.5 cm sola baktığını bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler. Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta "Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa'yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer" ifadelerini kullanmıştı. Aynı işi yapan Pierre Blanchet ise "Böylesine mükemmel bir tablo için herhangi bir referans noktası belirlemek çok zor. Niçin 10 milyar dolar olmasın?" demişti. Tablonun şöhreti, mükemmel tekniği ve enderliğini hesaba katan ressam ve tarihçi Jacques Franck ise "1963'te Mona Lisa, sergilenmek üzere New York'a gönderilmişti ve bu, o dönem için çok büyük bir para olan 500 milyon franka patlamıştı. Şimdi bu miktarı yüzle çarpmalıyız. Bence 50 milyar eder, dolar euro fark etmez" dedi.