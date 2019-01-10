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: gemi trafiğine kapatıldı

 Boğazı'nda nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Rüzgâr hızının gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde boğazda saatte 25 km hızla estiği tespit edilen rüzgarın, ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttırması bekleniyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 21:52
Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

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Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçiriyor. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde boğazda saatte 25 km hızla estiği tespit edilen rüzgarın, ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttıracağının tahmin edildiği öğrenildi.

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Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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