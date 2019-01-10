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Kuşadası jandarma komutanına gözaltısı

Komutanı Yüzbaşı Murat Ş., Yalova’da sürdürülen / soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yalova’da Çiftlikköy olarak görev yapan Yüzbaşı Murat Ş., 2 yıl önce Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı olarak atanmıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 17:01
Kuşadası jandarma komutanına FETÖ gözaltısı
Edinilen bilgiye göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüzbaşı Murat Ş.'yi askeri lojmanlardaki evinde gözaltına aldı. Murat Ş.'nin adresinde yapılan aramalarda bilgisayarına ve dijital materyallere el konuldu. İfade işlemleri için KOM Şube Müdürlüğüne getirilen Murat Ş.'nin Yalova'ya gönderileceği öğrenildi.
Yalova'da Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Murat Ş., 2 yıl önce Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı olarak atanmıştı.
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Kuşadası jandarma komutanına FETÖ gözaltısı
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