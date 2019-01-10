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çıkanlar doktorları bile şoke etti! 700 gram

'deki özel bir hastaneye mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Genç kızın şikayetleri üzerine endoskopi ile mideye bakıldı. Karşılaşılan görüntü üzerine genç kız hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası doktorlar bile şoke oldu.

Giriş Tarihi: 10.1.2019 10:01
Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti! Tam 700 gram

45 dakikalık ameliyatla temizlenen mideden çıkanlar genç kızın ailesini şaşkına çevirdi. Ameliyattan sonra 3 gün hastanede kontrol altında tutulan genç kız kontrolleri tamamlanınca taburcu edildi.

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Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti! Tam 700 gram
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