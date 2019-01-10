Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti! Tam 700 gram

Kayseri'deki özel bir hastaneye mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Genç kızın şikayetleri üzerine endoskopi ile mideye bakıldı. Karşılaşılan görüntü üzerine genç kız hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası doktorlar bile şoke oldu.
Giriş Tarihi: 10.1.2019 10:01
45 dakikalık ameliyatla temizlenen mideden çıkanlar genç kızın ailesini şaşkına çevirdi. Ameliyattan sonra 3 gün hastanede kontrol altında tutulan genç kız kontrolleri tamamlanınca taburcu edildi.