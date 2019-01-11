- Bacım dediği çarşaflı adamlar soyguncu çıktı

- Çarşaf giyip kuyumcuyu soymaya kalkıştılar

- Tabancı ve havalı tüfekle girdikleri kuyumcudan depar atarak kaçtılar

- Dükkanı soyulmaya çalışılan kuyumcu Alaattin Yavuz:

- "Erkek olduklarını fark etmedim. Buyurun bacım dedim. Ondan sonra tabla yüzük çıkardım masa üzerine koydum. Yüzükleri eline takıp çıkarıyordu. Hırsızlık yapacaklarını anladım"



(Fotoğraflı)



Ersan Erdoğan - Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa'da çarşaf giyerek kadın kılığında girdikleri kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı iki şahıs, kuyumcunun sopalı tepkisiyle karşılaşınca arkalarına bakmadan kaçtı. Mahalle sakinlerinin de kovaladığı 'çarşaflı hırsızlar' kaçarak izlerini kaybettirirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkanın önüne çarşaf giyerek kadın kılığında gelen iki adam, bir süre keşif yaptıkları dükkana girdi. Yüzükleri inceleyen hırsızlar, şüpheli hareketleriyle dükkan sahibinin dikkatini çekti. Gizledikleri tabanca ve havalı tüfeği çıkaran iki hırsız, kuyumcuya saldırmaya başladı. Başına tabancanın kabzasıyla darbe alan kuyumcu yerden aldığı sopayla hırsızlara direndi. Sert kayaya denk gelerek neye uğradığına şaşıran hırsızlar, soymaya kalkıştıkları kuyumcudan koşarak kaçtı. Kuyumcu Alaattin Yavuz ve mahalle sakinleri 2 hırsızı uzun süre kovaladı. Kaçan hırsızlar izlerini kaybettirirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.



Erkek olduklarını fark etmedi

Hırsızların yakalanarak yargı önünde hesap vermelerini isteyen kuyumcu Alaattin Yavuz yaşanan hırsızlık olayını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şöyle anlattı:

"İki çarşaflı önce dışarısını kontrol etti. Ondan sonra geldi içeriye girdiler. Erkek olduklarını fark etmedim. 'Buyurun bacım' dedim. Ondan sonra tabla yüzük çıkardım masa üzerine koydum. Yüzükleri eline takıp çıkarıyordu. Hırsızlık yapacaklarını anladım. 5 dakika sonra biri dükkan içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa yürümeye başladı. Rahat durmuyordu. Tabanca ile uğraştığını gördüm. O anda suratıma vurdu. Sonra bir tane daha vurdu. Diğeri de iki defa vurdu. Sopa yerdeydi. Elimi uzattım. Sopayla vurdum. Denk gelmedi. İkincide sopayı attım kaçtılar. Peşlerine düştük. Petrol ofisine kadar yakalayamadık. 500 lira zararım oldu. Beşinci defadır benim başıma geliyor. Bu sıkıntıdan dolayı da dükkanda yatıyorum. Her şey benim başıma geliyor. Bunları yakalamak lazım. Devlet sıkıştırsın, bunu meydana çıkarsın. Tek istediğim budur."

BUGÜN NELER OLDU