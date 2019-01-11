Brüksel’den mağaraya

BUGÜN NELER OLDU

Hayatının bir kısmını Brüksel'de geçiren ve 3 dil bilen İskender Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde muhtar ve köylülerin kar altında kalan mağarada hayatını sürdüren Gündüz'e hazırladığı sürpriz doğum günü ilginçlikleri de beraberinde getirdi. Doğum günü kutlamasında köylülerle sohbet eden İskender Gündüz, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini İHA muhabirlerinden öğrendi. Gündüz en son hatırladığı kadarıyla başbakanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. İHA