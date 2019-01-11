CIA belgelerinden Ağrı Dağı çıktı

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ABD Merkezi İstihbarat Birimi'ne (CIA) ait ve üzerinden geçen yıllar nedeniyle gizliliği kaldırılmış belgelerden Ağrı Dağı çıktı. ABD'li Profesör Porcher Taylor tarafından yapılan başvurunun ardından yayımlanan belgelerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir casus uçağın 1949'da Sovyetler'e yönelik gizli uçuşunda Ağrı Dağı'nda gizemli nesneler görüntülediği ortaya çıktı. Araştırmacı Taylor'a göre CIA'nın belgelerinde "Büyük ve gizemli nesneler" diye tanımladığı kalıntılar Nuh'un Gemisi'ne ait. Daha önce de İngiltere'deki Daily Star gazetesi, CIA'in Nuh'un Gemisi'ni aramak için Ağrı Dağı'nda aramalarda bulunduğunu, ancak geminin varlığına ilişkin bir delile rastlanamadığını bildirmişti. DIŞ HABERLER