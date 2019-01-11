- Dilenci kadın küçük çocuğunu yol ortasında bırakıp kaçtı

- Yakalanacağını anlayan kadın dilenci 5 yaşındaki kız çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı



(Fotoğraflı)



Barış Gök

SAMSUN (İHA) - Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın dilenci yakalanacağını anladığı sırada 5 yaşındaki çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı. Bir başka dilenci ise ekiplere 'oğlumu özel eğitime götürüyordum' diyerek kendini savundu.

Samsun Büyükşehir Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İlkadım ilçesinde bulunan birçok camide başta yabancı uyruklu dilenciler olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. 10 kişilik ekip, cami avlularında ve çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen dilencileri tespit etti.



5 yaşındaki çocuğunu yol ortasına bırakıp bırakıp kaçmaya çalıştı

Ekiplerin dilencileri yakaladığı sırada da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ekipleri uzun süre peşinden koşturan yabancı uyruklu bir kadın dilenci, yakalanacağını anladığı sırada 5 yaşındaki kız çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı. Ekiplerce kısa sürede yakalanan kadın dilenci zabıta aracına bindirilirken yol ortasında ağlayan küçük kız çocuğunu ise zabıta ekipleri kucağına alarak "Korkma kızım" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yine ekiplere zorluk çıkaran bir başka kadın dilenci ise kendini ilginç bir şekilde savundu. Ekiplerin kendisini aldığı sırada kadın dilencinin "Bugün dilenmeye çıkmadım ki, en çocuğumu özel eğitime getiriyorum" demesi ise dikkat çekti.



İdari para cezası uygulandı

Ekiplerce toplamda 13 yabancı uyruklu ve Türk dilenci gözaltına alınırken dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası kesildi ve üzerinde kimlikleri olmayan dilenciler de kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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