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Dizi oyuncusu çete lideri çıktı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Dizi oyuncusu çete lideri çıktı
Diyarbakır merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarından milyonluk vurgun yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişilik çete liderinin, dizi oyuncusu Hüseyin K. olduğu ortaya çıktı. Polis, geçen hafta yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktaran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

DOKTORU OYNAMIŞTI
Tutuklananlardan, çetenin lideri olduğu iddia edilen Hüseyin K.'nin bir dönem izlenme rekorları kıran bir dizide doktor karakterini canlandırdığı belirtildi. Hüseyin K.'nin 2014'te sahibi olduğu şirketin battığını öne sürüp, yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ifade edildi. DHA
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Dizi oyuncusu çete lideri çıktı
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