Doğu dondu Batı uçtu

BUGÜN NELER OLDU

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü, 1 metrelik buz sarkıtları oluştu. Van'ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Kar nedeniyle Niğde ve Aksaray'da il genelinde, Kahramanmaraş, Mardin, Elazığ, Nevşehir, Ordu, Mardin, Ağrı, Yozgat, Trabzon ve Şırnak'ın da bazı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Batı'da ise lodos etkili oldu. Bursa'da hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli lodos, çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü, direkleri ve tabelaları devirdi. Evlerde ve otomobillerde maddi hasar oluştu.