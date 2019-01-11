Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Doğu dondu Batı uçtu

Doğu dondu Batı uçtu

Doğu bölgelerinde yoğun kar, batıda fırtına etkili oldu. Marmara’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yıktı

Ersoy İŞİTMEZ
ERSOY İŞİTMEZ KASIM ŞAHİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019
Doğu dondu Batı uçtu
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü, 1 metrelik buz sarkıtları oluştu. Van'ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Kar nedeniyle Niğde ve Aksaray'da il genelinde, Kahramanmaraş, Mardin, Elazığ, Nevşehir, Ordu, Mardin, Ağrı, Yozgat, Trabzon ve Şırnak'ın da bazı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Batı'da ise lodos etkili oldu. Bursa'da hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli lodos, çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü, direkleri ve tabelaları devirdi. Evlerde ve otomobillerde maddi hasar oluştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu dondu Batı uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN