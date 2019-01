En iyi 10 diyet

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li beslenme uzmanları şu ana kadar uygulanan en iyi 10 diyeti mercek altına aldı. Bir sağlık panelinde bir araya gelen uzmanlar en iyi diyetleri sıraladı. Bir diyetin yüksek fayda sağlayabilmesi için güvenli, takibi kolay, besleyici ve kilo vermede etkili olmasının yanı sıra diyabet ve kalp hastalığını önlenmede de katkı sağlaması gerektiği belirtildi. Uzmanların en iyi diyet sıralaması ise şöyle:1-: Meyve, sebze, zeytinyağı, balık ve diğer sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesine önem veren bu diyet programı ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, pek çok açıdan değerlendirdikleri bu diyetin diğer beslenme programlarına göre açık ara önde olduğunu belirtiyor.2-: Temel yaklaşımı yağı azaltılmış, sebze ve meyve içeriği bol, süt ürünleri sınırlı bir beslenme alışkanlığını benimseyen bu diyet yüksek tansiyonla savaşmak için geliştirilmiş. Diyabeti önleme veya kontrol altında tutmada yardımcı olan, kalp sağlığını da destekleyen bu diyet uzmanlardan tam not almış.3-: Sebze ve et gibi besin içeriğiyle eksiksiz beslenme tarzını benimseyen bu diyet takip edilmesi bakımından kolay olması ve kalbi koruması bakımından ilk sıralarda yer alıyor.4-: Akdeniz ve DASH diyetinin birleşiminden oluşan bu diyet zihin sağlığı açısından çok büyük faydalara sahip olması bakımından uzmanlardan yüksek puan almış. Kuruyemişlerden, meyve ve sebzelere kadar geniş bir besin yelpazesi olan bu diyet zihni bozan besinleri reddediyor. Bilimi de arkasına alan Mind diyeti, sağlık duyarlılığı bakımından oldukça önemli bir beslenme programı.5-: Tüm gıdaların kalori değerlerini 'puan' yöntemiyle belirleyen bu diyet kilo vermek için oldukça etkili. Güvenli bulunan diyetin artı yönleri sebze ve meyve ağırlıklı olması, gurup desteğine teşvik etmesi.6-: Etkili ve hızlı kilo vermeyi amaçlayan bu diyet besin değeri, güvenilirliği ve diyabete karşı olması bakımından uzmanlardan yüksek puanlar almış.7-: Kalori açısından zengin olmayan yiyecekleri doyana kadar yeme mantığına dayanan diyet, diğer programları pek çok açıdan geride bırakıyor.8-: Sağlam bir beslenme programı. Önemli bir zayıf yanı bulunmayan bu programın temel amacı kardiyovasküler sağlığı korumak.9-: Akdeniz diyetine benzeyen bu program sebze, meyve, kabuklu kuru yemişler ve yağlı balıklardan oluşuyor. Kırmızı et ve tatlıları sınırlandıran program, besin değeri ve güvenirliği bakımından yüksek puana sahip. 10-Sebze ağırlıklı bir beslenme programı olan ve kalp sağlığı bakımından sağlıklı bulunan bu diyet tamamen yağsız olması bakımından uygulanması zor olarak değerlendiriliyor.