Evlerini sandalla ve traktörle gelip kontrol ediyorlar

- Sular altında kalan evlerini terk ettiler

- Hatay'da, Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Amik Ovası'ndaki Aşağıoba köyünde evler ve tarım alanları sular altında kaldı

- Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, komşuları ve akrabalarında kalıyor, evlerini sandalla ve traktörle gelip kontrol ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Bayrak - İsmet Biçen

HATAY (İHA) - Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Amik Ovası'nda bulunan birçok ev ve tarım alanı sular altında kaldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, sandal ve traktörle gelip evlerini kontrol ediyor.

Hatay'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı. Hatay Havaalanı'nın hemen yakınında bulunan Aşağıoba köyü, açılan kapakların ardından sular altında kaldı. 10 evin, çok sayıda ahır, tarım arazisi ve araçların sular altında kaldığı köyde, vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Komşuları ve akrabalarında kalan Aşağıobalılar evlerini kontrole sandal ve traktörlerle gidiyor.



"Köy 1949'da kuruldu ama daha ömrümüzde böyle bir şey görmedik"

Evi ve ahırı sular altında kalan köy sakinlerinden Cebrail Açık, yetkililerin gelmediğini ve herhangi bir yardımda bulunmadıklarını söyledi. Köyün ilk defa böyle bir şekilde sular altında kaldığını ifade eden Cebrail Açık, insanların zor durumda olduğunu söyledi. Açık, "Burada hep hayvanlarımız, samanlarımız suyun altında kaldı. Yetkililerden yardım istiyoruz. 20 hanelik Aşağıoba köyü, 20 hanelik köy suyun altında. 1949'da kurulmuş köy ama daha ömrümüzde böyle su görmedik. Benim yaşım 40 oldu ama böyle bir su görmedim ve daha büyüklerini de görmedim bunun. Yani bu köy kurulduktan bu yana, bu şekilde su görülmemiştir. Yetkililere sesleniyoruz, bize yardımda bulunsunlar. Daha şu ana kadar bir yetkili de gelip derdimizi, sıkıntımızı dinlemedi. Sanki şu anda kimse yok, yetkili yok. Yardım bekliyoruz" dedi.

Açık, evlerinin çevresi sular altında kalan vatandaşların, sandalla günlük yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi. 'Hatay'da kimse yok mu' diyerek sitem eden Açık, "Vatandaşların bir kısmı da kayıklarla evlerine yemeklerini götürüyorlar. Evlerine su girmeyenler, kendi imkanlarıyla evlerinin etrafını kapattılar briket ördüler, sıvadılar dışını ama boş yine de girecek su. Bizim elimizden gelen bu. Suyun kapağı açılmış, kapatmaları veya suyun önünü açmaları gerekiyor. Antakya'nın içinde çok su gidiyor. Gelip bir baksınlar yani, bir Allah'ın kulu yok mu" açıklamalarında bulundu.

Köydeki herkesin perişan halde olduğunu söyleyen Emine Başaran ise, "Suyun içinde kaldık. Gidecek yerimiz yok. Evlerimize hep su girdi. Perişanız, çoluk çocuk, konu komşu hepimiz perişanız. Ne olacak halimiz, devlet büyüklerinden, yetkililerden yardım istiyoruz, bize yardım etsinler" diye konuştu.

Evi sular altında kalan Yusuf Karakaya da Tahtaköprü Baraj kapaklarının açılmasının ardından evlerinin sular altında kaldığını söyledi. 3 çocuğuyla beraber perişan halde olduklarını ve sabahlara kadar uyuyamadığını ifade eden Karakaya yetkililere seslendi. Karakaya, "Bir haftadan beri yağan yağmurların sonucunda, Tahtaköprü Baraj kapağının da açılmasından dolayı arazilerimiz, evlerimiz perişan halde. Eşyalarımızı kaldırdık, nerede kalacağız. 3 çocuğumuzla beraber perişan olmuş durumdayız şu an. Yani devletimizden yardım bekliyoruz, bakalım sonuç ne olacak. Eşyalarımı kontrol etmeye hep traktörden gelip gidiyorum. Aha tulum giymişim, tulumla geziyorum. Yani benim yerimde olmak istemezsiniz. Gerçekten de rezil durumdayım. Sabahlara kadar uyumuyorum. Su yükseldikçe kapılarımıza duvar örüyoruz. Sular evimize girmesin diye elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan, yarın yağması beklenen yağmurla beraber Aşağıoba halkı, su seviyesinde artış olmasından endişeleniyor.

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