Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul namaz vakitleri

İstanbul'da saat kaçta? İstanbul namaz vakitleri

İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'da saat kaçta? Bu soru vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle ülkemizin nüfus olarak en kalabalık olduğu yer olan İstanbul'da namaz vakitleri de ilgiyle takip ediliyor. İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?

Giriş Tarihi: 11.1.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 11:46
İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul namaz vakitleri

Cuma namazı bir Müslüman için son derece önemli ve değerlidir. Cuma gününe ulaşmanın nurunu yaşarken Cuma vatandaşlar İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ezan namaz vakitlerini araştırıyor. Alınların secdeye gittiği bu mübarek günde dualarımızda vatan savunması için canını veren kahramanlarımızı unutmamalı, küslüklere son vermeliyiz.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün Cuma namazı 13:17'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. Bu mübarek günde camiler dolup taşacak, müminler dualarında birbirleri için iyilikler dileyecek. Dualarımızda Kurtuluş Savaşı'nda vatan kurtuluşu için savaşan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz'da vatanı hainlere bırakmayan kahramanlarımızı ve Afrin'de destan yazan mehmetçiklerimizi unutmayalım...

CUMA GÜNÜ OKUNACAK RIZIK DUASI

Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

RIZIK DUASI - TÜRKÇESİ

Bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa şu duayı okursanız rızık sıkıntısı çekmezsiniz ve rızkınız artar

"Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul namaz vakitleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN