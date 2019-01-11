İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul namaz vakitleri

Cuma namazı bir Müslüman için son derece önemli ve değerlidir. Cuma gününe ulaşmanın nurunu yaşarken Cuma vatandaşlar İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ezan namaz vakitlerini araştırıyor. Alınların secdeye gittiği bu mübarek günde dualarımızda vatan savunması için canını veren kahramanlarımızı unutmamalı, küslüklere son vermeliyiz.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün Cuma namazı 13:17'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. Bu mübarek günde camiler dolup taşacak, müminler dualarında birbirleri için iyilikler dileyecek. Dualarımızda Kurtuluş Savaşı'nda vatan kurtuluşu için savaşan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz'da vatanı hainlere bırakmayan kahramanlarımızı ve Afrin'de destan yazan mehmetçiklerimizi unutmayalım...

CUMA GÜNÜ OKUNACAK RIZIK DUASI

Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

RIZIK DUASI - TÜRKÇESİ

Bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa şu duayı okursanız rızık sıkıntısı çekmezsiniz ve rızkınız artar

"Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab."