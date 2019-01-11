İşte dehşet evi

BUGÜN NELER OLDU

Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) kaldıkları evden yürekleri sızlatan görüntülere SABAH ulaştı. Yıldız ve Hüsünbeyi'nden geriye, yarım fincan kahve, kitaplar ve notlar kaldı. Katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin kanlı ellerinde Zeynep'in gitarı ve Buket'in bavulu vardı.SABAH, Ukrayna'daki dehşet evinden görüntülere ulaştı. Ukrayna'dan dün dönen Yıldız'ın annesi Canan Yıldız, amcası Bülent Yıldız ve halası Seval Metin ile Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi polise ifade verdikten sonra dehşet evine gitti. Gördükleri manzara karşısında büyük acı duyan aileleri, polis ve konsolosluk görevlileri teskin etti. Baba Hikmet Levent Yıldız, kızının alçakça öldürüldüğü evindeki masayı görünce Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" şarkısının aklına geldiğini belirterek "Şair Nevzat Çelik, şiirinde 'Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem' diyordu. Bu acıya nasıl dayanılır bilmiyorum" dedi. İşte cinayet soruşturmasındaki yeni bulgular ve dehşet evinden detaylar:Dehşet evi, iki odalıydı. Buket ve Zeynep, 265 dolar istenen evi, ev sahibi onları çok sevince 200 dolara kiraladı. Evin iki odası da kan izleriyle doluydu.Katil, öldürmeden önce 'kaçmasınlar' diye kapıyı arkadan kilitledi ve anahtarı aldı. 'Çığlıklar duyulmasın' diye de müziğin sesini sonuna kadar açtı.Önce Buket'i bıçaklayarak öldürdü. Ardından evde pusu kurup beklediği Zeynep'i bıçakladı.Katil evde her yeri karıştırdı. Bilgisayarları ve telefonları, Buket'in bavulunu, kitap arasına sakladığı harçlığını, Zeynep'in gitarını aldı. Gitarı Türkiye'ye getirdi. Telefonları Türkiye'de sattı ama polis buldu.Buket ve Zeynep'ten geriye evdeki notları, kitapları ve yarım fincan kahve kaldıBUKET Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazeleri Türkiye'ye getirildi. THY'nin tarifeli seferiyle dün saat 14.30'da Ukrayna'nın Harkov şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler, uçaktan alınarak kargo bölümüne götürüldü. Bugün toprağa verilecek Hüsünbeyi'nin cenazesi İzmir'e, Yıldız'ın cenazesi ise Hatay'a gönderildi. Cenazeleri almak için Ukrayna'da bulunan öğrencilerin aileleri de aynı uçakta Türkiye'ye geldi.