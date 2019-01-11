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Japon turist otelde ölü bulundu

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019
Japon turist otelde ölü bulundu
İSTANBUL'UN Fatih İlçesi Hocapaşa Mahallesi'nde bir otelde kalan 30 yaşındaki Japon turist Sion Hata, oteldeki son günü olmasına rağmen odasını terk etmedi. Uyarıda bulunmak için Hata'nın dördüncü kattaki odasına giden otel görevlileri içerden yanıt alamayınca polise haber verdi. Odaya giren polis ekipleri Sion Hata'yı kabloyla asılı halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemede Sion Hata'ya ait olduğu bildirilen İngilizce ve Japonca iki not bulundu. İngilizce notta otel görevlilerine teşekkür ettiği öğrenilirken, ailesine yazdığı Japonca notta ise bir erkek arkadaşının olduğu, onunla sorunlar yaşadığı ve bundan dolayı yaşamına son verdiği bilgisi yer aldı.
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Japon turist otelde ölü bulundu
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