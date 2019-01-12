Dev uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga

11 zanlının ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri İzmir'in Foça ilçesinde ikinci baskını düzenledi. Baskında 200 kilo skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi, 6 kişi daha gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 200 kiloya, gözaltı sayısı da 17'ye yükselmiş oldu. Uyuşturucunun Avrupa'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirildiği öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında ikinci dalga operasyonu bugün sabah saatlerinde yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Foça'da ikinci dalga operasyonu düzenlendi.

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Baskında 200 kilo skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece iki operasyonda toplam 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirilmiş oldu. Uyuşturucuyu yurt dışından getirdiği tespit edilen bir yabancı uyruklu zanlının yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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İLK OPERASYON

Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı B.Ö'nün de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek ele geçirilmişti. Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü. Polis kamerasına yansıyan operasyonla Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiği ortaya çıkarılmıştı. Operasyonun Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti.