Savcılıkta çark etti

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Başörtülü kadınlara bir alışveriş merkezinde hakaret etiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, İstanbul Adalet Sarayı'nda Başsavcı Vekili Murat Çağlak'a ifade verdi. "Hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarını kabul etmeyen Çakır, 9 tanığa rağmen inkâr yolunu seçti. Çakır, 2 sayfalık ifadesinde özetle şunları söyledi:Ben kesinlikle kafeye girerken bu bayanlara bakarak alay eder tarzda Euzü Besmele çekip jest mimik hareketi yapmadım. Zaten bu bayanlar benden sonra kafeye geldiler. Yine bu bayanlara bağırarak, 'Ben Atatürkçüyüm. Burası Atatürk Türkiye'si, burası Arabistan değil. Siz Arabistan'a gideceksiniz, İran'a gideceksiniz.' vb. herhangi bir cümle kullanmadım.Tüm hayatım boyunca da ayrımcılık yapılmasına karşı durmuş, bayanlar ile ilgili sosyal destek projelerinde yer almış bir insanım. Böyle bir konudan dolayı ifade vermek durumunda bırakıldığım için çok üzgünüm.Arabistan kelimesinin geçtiği tek cümle, kendi masamdaki arkadaşlarımın duyacağı şekilde bir ses tonu ile 'İçkili bir mekânda içtiğim içkiye, çektiğim fotoğrafa karışılıyor, yargılanarak bakılıyor. Burası Arabistan mı? Burası Atatürk Türkiye'si' şeklinde söyledim. Ancak bu söylemimi kesinlikle karşı tarafın duyacağı ses tonuyla veya onlara hitaben söylemedim.Yanımda garsonların olup olmadığını bilemiyorum. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmem.