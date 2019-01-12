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'de kahve fiyatlarına yaptı! İşte zamlı fiyatlar

'de sattığı kahvelere yaptı. Zammın uygulandığı öğrenildi. Türkiye en son 2018 yılının eylül ayında kahvelerine zam yapmıştı.

Giriş Tarihi: 12.1.2019 17:08
Starbucks Türkiye'de kahve fiyatlarına zam yaptı! İşte zamlı fiyatlar

Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın uygulandığı öğrenildi. Starbucks Türkiye en son 2018 yılının eylül ayında kahvelerine zam yapmıştı.

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Starbucks Türkiye'de kahve fiyatlarına zam yaptı! İşte zamlı fiyatlar
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