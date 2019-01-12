‘Tarihi’ satacaklardı, Jandarma engeline takıldılar!‘Tarihi’ satacaklardı, Jandarma engeline takıldılar!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K. isimli şüpheli şahısların Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri istihbarı çalışmaları ve ısrarlı takibiyle şüpheli şahısların tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uzun süre takibe alınan araç, Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

SATAMADILAR!

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şüpheli araçta yaptıkları aramalarda; aracın bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 138 adet Erkek ve Kadın Baş Objeleri, Hayvan ve İnsan Figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda Kandiller, Heykelcikler, KaideleR vb. tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirdi. Jandarma ekipleri araçta bulunan 4 şüpheli şahsı ellerinde bulunan tarihi eserleri satamadan yakaladı.

TARİHE IŞIK TUTACAK

Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin tümünün 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında müzelik çok değerli eserler olduğunu, tarihin aydınlatılmasına ışık tutacağını belirttiler.

Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı kanun kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi.