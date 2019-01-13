İki kentte koku paniği yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde, henüz üretime geçmeyen lastik atıklarından geri dönüşüm yaparak elektrik üreten bir fabrikanın deneme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Filtreden çevreye yayılan gazdan ve dereye karışan atıktan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.Atıkların karıştığı derenin geçtiği mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde de bir hurdacıya getirilen tanktan dökülen sıvı, tüm mahalleyi sardı. Mahallelinin rahatsız olduğu koku AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. AFAD ekipleri özel elbiseler ve oksijen maskeleri ile ölçüm yaptı. Ölçümlerde herhangi bir tehlikeli madde tespit edilmedi. Kokunun küçük bir tanktan dökülen sıvıdan yayıldığı kaydedildi.