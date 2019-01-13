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Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

'nın İnegöl ilçesinde , tartıştığı oğlu 'yu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakla yaraladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 07:45
Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İbrahim Mutlu (59), eşi ile birlikte oturduğu sırada eve gelen oğlu Savaş (34), bilinmeyen nedenle evi dağıtmaya başladı. Bu sırada oğlunu durdurmaya çalışan baba İbrahim Mutlu, Savaş'ın saldırısına uğrayınca mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Yüzünden, boynundan ve karnından bıçaklanan Savaş Mutlu ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan Savaş Mutlu, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından evden uzaklaşan baba İbrahim Mutlu, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı
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