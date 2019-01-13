Yüzüğü parmağımda gömleği Urfa’da

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Oyuncu Muhterem Nur, ölen arabesk sanatçısı eşi Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filminin yapımcısı Mustafa Uslu'yu dolandırıcılıkla suçladı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Nur, Topkapı'daki lüks bir otelde Gürses'e ait olduğu iddia edilen yüzük ve gömleğin açık artırma ile satışa çıkartıldığını belirterek "O yüzük parmağımda. Açık arttırmada sahte yüzük ve gömleği satıldı. Eşimin ismini böyle paramparça ediyorlar. Eşimi kullanıyorlar, artık yeter" dedi. Nur, avukatı Bahar Can Milli ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na geldi ve savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında "Dolandırıcılık" veya "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan kamu davası açılması talep edildi. Şikayet dilekçesini işleme koyan savcılık, Nur'un müşteki sıfatıyla ifadesini aldı. Parmağındaki yüzüğü gösteren Nur, "Biz bu yüzüğü 38 sene evvel satın almıştık. O zaman paramız yoktu. Dünyanın en büyük parasını verseler vermem" dedi. Olayın Engelsiz Yaşam Vakfı'nca 8 Ocak'ta düzenlenen yılın en iyileri ödül töreninde yaşandığı anlatılan dilekçede şu detaylar yer aldı:Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık arttırmayla satılan yüzük şu an hâlâ benim parmağımda ve ölene dek çıkmayacak. Gömlek ise tüm eşyalarını bağışta bulunduğum müzede. Gecede satılan eşyalar sahte.Sahte eşyaların satışı yapılarak buradan yapımcılar kendilerine reklam, gündem yaratarak şahsi menfaat elde etmekte. Samimi olsalardı, amaç gerçekten vakıf yararına yardım olsaydı, yapımcılar kazandıkları parayla şahsi yardım yapardı, üstelik filimden bu kadar kazanmışken.Eğer vakıf bu eşyaların sahte olduğunu biliyorsa vakıflar durumu incelenmeli. Yok, onlar da bizler gibi kandırılmış iseler suçlunun bulunup cezalandırılmasını istirham ediyorum.Bu durum beni manen yıkmıştır, ömrümün son günlerinde hatıralarımı malzeme yapmaktan, hayatımızı paraya dönüştürmekten vazgeçsinler artık. Bıraksınlar da huzurlu öleyim. Nur'un iddiaları üzerine Engelsiz Yaşam Vakfı, "Gecede yapılan açıklamada yüzüğün Mina Mücevherat'a ait olduğu belirtildi. Gömlek ise yapımcı Mustafa Uslu tarafından vakfımıza Timuçin Esen'in giydiği gömlek olarak bağışlandı" açıklaması yaptı.