Zeytin gözlüm nereye gidiyorsun?

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Ukrayna'nınHarkov şehrinde tıp eğitimi alan ve şüpheli Hüsnü Can Ç. tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi (22) dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende anne baba Nalan-Yurdal Hüsünbeyi, ayakta durmakta güçlük çekti. Hala Ilgın Selek, tabuta son bir kez dokunarak "Zeytin gözlüm bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" diye ağladı. Hüsünbeyi için dün İzmir Karabağlar'da cenaze töreni düzenlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda önceki gün otopsi yapılan cenaze, dün öğle vakti Kavaklıpınar Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde anne Nalan Hüsünbeyi ve baba Yurdal Hüsünbeyi taziyeleri kabul etti. Çift ayakta durmakta zorlandı. Törende bir köşede oturan acılı anneye yakınları destek oldu. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına kondu. Eliyle son bir kez tabuta dokunan hala Ilgın Selek, gözyaşlarına hakim olamadı. Selek, "Zeytin gözlüm bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Sen bizim evladımızdın. Sen bizim kızımızdın. Böyle olmamalıydı" dedi. Cenaze, Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.