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'den gelen son dakika haberi şok etti: “Eşim çıplak fotoğraflarını başkalarına sosyal medyadan yollayarak...”

bu son dakika haberini konuşuyor! Evini terk eden karısının ve dolandırıcılık yaptığını iddia eden şahıs, eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eşinin sosyal medya üzerinden tanımadığı kişilere çıplak fotoğraflarını atarak onları dolandırdığını belirten adam "Çıplak resim atıyormuş, attığı kişiler delilleri bana ulaştırdı. Savcılığa gittim, bu görüntülerle suç duyurusunda bulundum. Şu an bütün delillerim savcılıkta araştırılıyor. Ben de bunları gördüm sosyal medyada, araştırıldı bakıldı. Hepsinin gerçek olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 15:38
Denizli'den gelen son dakika haberi şok etti: “Eşim çıplak fotoğraflarını başkalarına sosyal medyadan yollayarak...”

'de yaşayan 30 yaşındaki E.K., 4 yıl önce evlendiği 25 yaşındaki eşi N.K.'nin 6 ay önce yüzde 80 engelli olan çocukları E.K.'yi (3) da alarak evi terk ettiğini, sonrasında ise çocuğunu Merkezefendi ilçesindeki bir karakola bırakarak apartlarda yaşamaya başladığını öne sürdü. E.K., "Kaldığı apart dairelerinde erkeklerin girip çıktığını tespit ettim. yapmasından şüpheleniyorum. Savcılık araştırıyor. Sosyal medyada birlikte çekilmiş olduğumuz fotoğraflarımız var. Eş dost bunları görüp sürekli beni arıyor. Bunların aramalarından da sıkıldım, kendimi de üzüntüye sokuyorum. Dolandırılan kişiler sosyal medyadaki fotoğraflarının altına yorum yapmış, ben orada fark ettim" dedi.

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Denizli'den gelen son dakika haberi şok etti: “Eşim çıplak fotoğraflarını başkalarına sosyal medyadan yollayarak...”
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