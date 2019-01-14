Denizli'den gelen son dakika haberi şok etti: “Eşim çıplak fotoğraflarını başkalarına sosyal medyadan yollayarak...”

Denizli'de yaşayan 30 yaşındaki E.K., 4 yıl önce evlendiği 25 yaşındaki eşi N.K.'nin 6 ay önce yüzde 80 engelli olan çocukları E.K.'yi (3) da alarak evi terk ettiğini, sonrasında ise çocuğunu Merkezefendi ilçesindeki bir karakola bırakarak apartlarda yaşamaya başladığını öne sürdü. E.K., "Kaldığı apart dairelerinde erkeklerin girip çıktığını tespit ettim. Fuhuş yapmasından şüpheleniyorum. Savcılık araştırıyor. Sosyal medyada birlikte çekilmiş olduğumuz fotoğraflarımız var. Eş dost bunları görüp sürekli beni arıyor. Bunların aramalarından da sıkıldım, kendimi de üzüntüye sokuyorum. Dolandırılan kişiler sosyal medyadaki fotoğraflarının altına yorum yapmış, ben orada fark ettim" dedi.